В Германии по запросу НАБУ задержали беглого экс-нардепа Онищенко

Александр Онищенко Немецкие правоохранители 29 ноября задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщают «Схемы» со ссылкой на источники правоохранительных органах.

По процедуре дальше немецкий суд должен вынести решение по его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители. Также суд должен назначить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна.

В ожидании назначения суда сам Онищенко находится под стражей.

Адвокат бывшего депутата Олег Ищенко заявил, что не готов комментировать информацию о задержании бывшего депутата.

Напомним, в июле прошлого года НАБУ закончило расследование так называемого «газового дела» Онищенко. По версии следствия, он руководил преступной организацией, которая завладела более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с «Укргаздобычей».

Как известно, в марте 2017 главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова задержали по так называемому «газовому делу Онищенко».

Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям нардепа Александра Онищенко и нанесение убытков государству на два миллиарда гривен. С 3 марта Насиров был отстранен от должности главы ГФС. Период с 7 по 16 марта Насиров провел за решеткой СИЗО, пока его жена не внесла залог в размере 100 миллионов гривен.