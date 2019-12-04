В РФ мужчина поставил фальшивые погранстолбы и взял деньги с нелегалов из Азии за «переход» в Финляндию

В лесу под Выборгом 24-летний гражданин одной из стран СНГ поставил лжестолбы и за деньги якобы перевёл в Финляндию четверых уроженцев Азии в возрасте от 18 до 32 лет.

Об этом пишет «TJournal» со ссылкой на «Gazeta.Spb».

Мошенник согласился перевести их через границу за 10 тысяч евро, но не хотел рисковать, поэтому решил имитировать нарушение границы. В лесу он поставил якобы пограничные столбы, а группу вёл по просёлочным дорогам и вдоль озёр. «На всякий случай» мошенник даже взял с собой надувную лодку. За свои услуги он получил аванс, а оставшиеся деньги ему должны были передать после пересечения границы.

Всю группу задержала ФСБ. Гражданам Южной Азии назначили штраф с принудительным выдворением из России, а против мошенника возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». В ПУ ФСБ добавили, что мигранты остались довольны мерой пресечения для «проводника». Они надеются, что его накажут по всей строгости и они смогут вернуть деньги.

Напомним, как на Закарпатье задержали местного жителя, который пытался перевести через госграницу 12 вьетнамцев, маскируя их под диких животных.