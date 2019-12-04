Дёшево, сердито и доступно: В МВД показали карабин, из которого застрелили трехлетнего сына депутата

В Министерстве внутренних дел Украины показали карабин из которого застрелили трёхлетного сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Фото опубликовал директор Департамента коммуникаций МВД Артём Шевченко на своей странице в Facebook.

Как известно, 1 декабря в самом центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета. На момент случившегося в машине находился ребенок. От полученных травм он умер. Вскоре стало известно, что автомобиль, в который стреляли злоумышленники, принадлежит депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву. А в результате обстрела погиб его трехлетный сын.

«Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 мм с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision скоро поступит для исследования экспертов как и оружие, из которого с высокой вероятностью был сделан роковой выстрел по машине Вячеслава Соболева вечером 1 декабря. Очевидно, пуля выпущена именно с этого карабина, унесла жизнь его трехлетнего сына Александра. Земля пухом невинной детской душе», - написал он.

По его словам, по предварительным профессиональным выводам, это оружие нельзя назвать высокоточным для снайперской стрельбы.

«Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском ценных орудий и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку. Дешево, сердито и доступно. Криминалисты и оперативники полиции Киева своевременно и качественно установили траекторию полета пули, которая указала на квартиру хостела на улице Тарасовской. Дальше все было делом техники», - отметил Шевченко.

Двоим подозреваемым в среду, 4 декабря, суд должен избрать меру пресечения.

Напомним, что 2 декабря по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два человека. Выяснилось, что киллер, который расстрелял автомобиль депутата и убил его трехлетнего сына, служил в «Правом секторе» и имеет награду от Порошенко.