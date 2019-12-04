За два месяца полиция насчитала на Николаевщине около 5 тысяч нарушений ПДД: 299 водителей поймали пьяными, а 805 – без документов

Инспекторы секторов реагирования патрульной полиции региона подвели итоги комплекса профилактических мероприятий «Безопасность дорожного движения - это жизнь», который длился с 1 октября по 30 ноября на автодорогах Николаевской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«В течение комплекса принятых мер правоохранители обнаружили 4847 нарушений ПДД, совершенных участниками дорожного движения, из них: за управление транспортом в состоянии опьянения на 299 водителей составлены админпротоколы (ст. 130 КУоАП); 805 - управление транспортным средством без соответствующих документов (ст. 126 КУоАП); 4 - нарушение правил движения через железнодорожные переезды (ст.123 КоАП)»,– говорится в сообщении.

В мероприятиях было задействовано максимальное количество сотрудников территориальных подразделений полиции области и наряды групп реагирования патрульной полиции. Основная цель мероприятия - предотвращение гибели и травмирования людей, снижение аварийности и предупреждения ее последствий.

Полицейские во время общения с участниками дорожного движения проводили разъяснительные беседы по недопущению нарушений, особенно при перевозке пассажиров, в том числе детей. Кроме этого с лекциями о ПДД полицейские посещали учебные и воспитательные заведения, проводили профилактические акции и флешмобы с детьми.

Напомним, как в Николаеве патрульные остановили «маршрутчика» за нарушение ПДД, а оказалось, что он «под кайфом» перевозил в людей.