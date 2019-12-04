Под Киевом в заброшенном колодце нашли тело грузинского бизнесмена - арестованы двое местных жителей

В Киевской области в заброшенном колодце нашли тело грузинского предпринимателя. В его убийстве подозревают двоих местных жителей.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Киева.

Так, прокуратура совместно с Шевченковским УП ГУНП задержали двух жителей Киевской области по подозрению в пособничестве в умышленном убийстве предпринимателя - гражданина Грузии, который незадолго до этого прибыл в столицу по бизнес делам.



Согласно материалам следствия, вечером 26 ноября грузин сел в автомобиль в центре столицы и уехал в неизвестном направлении. После этого он перестал выходить на связь со знакомыми, в связи с чем те сообщили о его исчезновении в полицию.



В дальнейшем тело пропавшего иностранца с огнестрельными ранениями обнаружили в заброшенном колодце на территории Киевской области.



По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить лиц, которые за материальное вознаграждение совершали действия, направленные на сокрытие тела и уничтожения вещественных доказательств.

Задержанным сообщили о подозрении в пособничестве в умышленном убийстве. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Принимаются меры, направленные на установление других лиц, причастных к преступлению, а также мотивы и обстоятельства его совершения.

По ходатайству Киевской местной прокуратурой №10 двух человек, причастных к убийству иностранного предпринимателя, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено в Киевской области, взято под стражу на 2 месяца без права на залог. Такое решение Шевченковский районный суд Киева принял во вторник, 3 декабря.

Как известно, 1 декабря в самом центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю «Range Rover» черного цвета. На момент случившегося в машине находился ребенок. От полученных травм он умер. Вскоре стало известно, что автомобиль, в который стреляли злоумышленники, принадлежит депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву. А в результате обстрела погиб его трехлетный сын.

2 декабря по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два человека. Выяснилось, что киллер, который расстрелял автомобиль депутата и убил его трехлетнего сына, служил в «Правом секторе» и имеет награду от Порошенко.