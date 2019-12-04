В Первомайске мужчина решил разобраться со своими знакомыми и обстрелял их машины, дом и торговый павильон

В понедельник, 2 декабря, в Первомайске мужчина приехал к своим знакомым, с которыми у него есть конфликт, и обстрелял из ружья их дома и автомобили, а также ранил одного из них.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции ГУНП Николаевской области.

Так, в Первомайский отдел полиции обратились местные жители 34-х и 50-ти лет, которые и сообщили о случившемся. От заявителей полицейские узнали, что в течение нескольких месяцев между ними и их общим 47-летним знакомым, местным жителем, продолжается конфликтная ситуация, при которой последний неоднократно угрожал с ними «разобраться».

«И 2 декабря около 17:00 вечера мужчина на собственном авто приехал домой сначала к младшему из заявителей и, зайдя во двор его домовладения, выстрелил из ружья в окно жилого дома. В доме находился заявитель вместе со своей семьей. В результате противоправных действий домовладелец получил телесные повреждения в виде ранения ноги осколками стекла, другие члены семьи, включая малолетнего сына, травмированы ни были. По тому нападающий выстрелил в автомобиль, который стоял во дворе», - говорится в сообщении.

Сразу после этого правонарушитель поехал домой к старшему из заявителей, где также выстрелил из ружья по его двум автомобилям, которые были припаркованы возле дома. Однако, на этом «разборки» не закончились и мужчина поехал и расстрелял еще и его торговый павильон, расположенный по улице Корабельной.

Нападающего следователи полиции задержали, а орудие преступления - охотничье ружье 20 калибра, изъяли и направили на экспертизу. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство с применением огнестрельного оружия», что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Злоумышленнику сообщили о подозрении и в ближайшее время в суде ему изберут меру пресечения.

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