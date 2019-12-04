В Киеве суд избирает меру пресечения подозреваемым в убийстве трехлетнего сына депутата облсовета - одного уже арестовали

Фото с места инцидента В среду, 4 декабря, в Шевченковском районном суде Киева избирают меру пресечения подозреваемым в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Как известно, 1 декабря в самом центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю «Range Rover» черного цвета. На момент случившегося в машине находился ребенок. От полученных травм он умер. Вскоре стало известно, что автомобиль, в который стреляли злоумышленники, принадлежит депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву. А в результате обстрела погиб его трехлетный сын.

2 декабря по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два человека. Выяснилось, что киллер, который расстрелял автомобиль депутата и убил его трехлетнего сына, служил в «Правом секторе» и имеет награду от Порошенко.

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13:24 Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу, передает «Украинская правда».

– Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых. Он, по версии следствия, совершил выстрел. Судья поддержал бескомпромиссную позицию прокурора - содержание под стражей без залога, – сказала УП спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Соболев, который вышел из зала суда к журналистам, сказал, что «получает угрозы уже 4 года» и подозревает кто стоит за покушением на него, в результате которого погиб его сын.

13:01 Перед началом заседания суда от органов досубеного расследования поступило ходатайство о том, чтобы проводить его в закрытом режиме, об этом заявила пресс-секретарь суда, сообщает УНН.

Фото: Страна