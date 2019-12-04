Жительница Николаева после телефонного разговора с псевдоработником банка лишилась 100 тысяч гривен

Мошенник, представившись работником банка, выманил у жительницы Николаева информацию, которая позволила снять с ее счета 100 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В Ингульский отдел полиции обратилась местная жительница и рассказала, что на мобильный телефон пришло смс-сообщение о том, что заблокировано ее банковскую карту.

Потерпевшая перезвонила на указанный номер, который был в смс. Трубку поднял мужчина и подтвердил, что действительно ее карта заблокирована, однако если заявитель ответит на вопросы, она будет разблокирован.

Женщина ничего отвечала на все вопросы афериста, а через некоторое время получила новое сообщение о снятии с ее счета более чем 100 тысяч гривен.

Следователями проводится расследование уголовное производство по статье 190 УК Украины («Мошенничество»).

Напомним, как жители Николаевщины обогатили мошенников на 61 тысячу, когда по предоплате отдавали деньги за токарный станок, прицеп, вольер и дрова.