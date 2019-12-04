В Николаеве аферист обманул продавца, расплатившись десятидолларовой купюрой с доклеенным нолем

В Николаеве неизвестный обманул продавца, расплатившись с ним подделанной купюрой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В полицию Заводского района обратился продавец одного из магазинов по улице Шоссейной с сообщением о том, что к нему зашел незнакомец, который во время покупки сообщил, что у него нет национальной валюты и он может рассчитаться иностранной. Пострадавший согласился.

Аферист дал ему якобы 100 долларов США, а продавец отдал незнакомцу более чем две тысячи гривен.

После того, как злоумышленник оставил магазин, продавец увидел, что иностранная купюра является номиналом 10 долларов США на которой наклеены цифра «100».

Потерпевший, поняв, что его обманули, обратился в полицию. Сейчас купюру изъято и направлено на экспертное исследование.

Напомним, как СБУ задержала банду, которая изготавливала фальшивые доллары и пыталась купить на них недвижимость.