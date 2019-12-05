В Туркменистане за взяточничество осудили экс-главу МВД – его обрили и заставили раскаяться

В Туркменистане вынесли приговор бывшему министру внутренних дел Искандеру Муликову.

Об этом сообщает «Настоящее время».

На государственном ТВ чиновника показали кающимся в наручниках и остриженным наголо. На сколько лет осужден экс-министр, не уточняется.

- Я, Искандер Муликов, несмотря на то, что с 2009 года по 2019 год, работая на должности министра внутренних дел, отвечал за борьбу с преступностью, из-за своей алчности предательски злоупотреблял своей должностью и брал взятки, присваивал дома. Несмотря на то, что наш уважаемый главнокомандующий создал все условия для работы и жизни, я выбрал нечестный путь и брал взятки в особо крупных размерах. После выявления моих преступлений я был на законных основаниях привлечен к уголовной ответственности. Я полностью признаю свои проступки и раскаиваюсь, – сказал Муликов.

По ТВ показали и изъятые у министра миллионы долларов. Все «незаконно приобретенное имущество» бывшего министра конфисковали в пользу государства.

Министра внутренних дел уволил лично президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 1 октября. Заслушав на расширенном заседании кабинета министров отчет генпрокурора Батыра Атдаева, который рассказал о злоупотреблениях Муликова, Бердымухамедов объявил об увольнении главы МВД и выгнал его из зала заседания.

Ранее СМИ сообщали, что «в бизнес-интересы» Муликова входили несколько ресторанов, кафе и магазинов в Ашхабаде. Муликов имел влиятельного покровителя из числа близких родственников президента страны, что позволило ему оставаться на должности министра внутренних дел дольше всех своих предшественников.

Напомним, что ранее туркменское ТВ показало, как проводит время их президент: он пострелял из автомата, поиграл в боулинг и съездил к «Вратам ада».