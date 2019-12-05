На Харьковщине нашли серийного поджигателя хозпостроек – им оказался 9-летний мальчик

В Харьковской области установили, что серию поджогов в одном из сел устроил малолетний мальчик.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В течение двух недель на территории села Соболевка Купянского района произошло пять пожаров в хозяйственных постройках на территории частных домовладений.

Полицейские установили, что к совершению правонарушений причастен местный мальчик. Как выяснилось, ребенок находится на учете у врача-невропатолога.

В настоящее время полицейские составили в отношении матери ребенка административный протокол по статье 184 («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях») и направили для дальнейшего рассмотрения в суд.

Для принятия дополнительных мер воспитательного характера, оказание помощи специалистами информация направлена ​​в службу по делам детей Купянской райгосадминистрации и учебного заведения.

Напомним, как в России подросток-«сатанист» сжег старинную церковь.