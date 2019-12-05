В Китае полицейский попросил мотоциклиста помочь в погоне за преступником – оказалось, что гнались как раз за этим мотоциклистом

Офицер китайской полиции Чан Хуэй в городе Юйлинь попросил проезжавшего мимо мотоциклиста подвезти его, чтобы догнать преступника. Оказалось, что мужчина на мотоцикле и был тем самым преступником.

Об этом сообщает «Новое время».

Мужчину по фамилии Жан разыскивала полиция по обвинению в мошенничестве. На его поиски отправили офицера, который решил ускорить процесс и попросил мотоциклиста подбросить его до необходимого места.

По пути ему прислали сообщение с ориентировкой, которая в точности описывала водителя мотоцикла. После этого коп сказал водителю, что его дело передали другим полицейским и попросил отвезти его обратно к полицейскому участку. Там горе-преступника сразу же арестовали и теперь расследуют его дело.

Напомним, что ранее в Индии организовали фейковую свадьбу, чтобы поймать убийцу.