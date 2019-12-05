Апелляционный суд отменил залог для мэра Львова Садового

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила залог подозреваемому в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому и отпустила его под личное обязательство.

Об этом Садовой сообщил в Facebook.

Как известно, 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому. В САП заявили, что будут просить отправить Садового под стражу с альтернативой в виде залога в 50 миллионов гривен. 27 ноября Высший антикоррупционный суд решил отпустить мэра Львова Андрея Садового под залог в размере 1 миллион 56 тысяч гривен.

Рассмотрение апелляций длилось порядка 9 часов. В итоге жалоба САП об увеличении залога до 50 миллионов гривен был отклонена, а срок личного обязательства продлится до 20 января 2020 года.

- Мы довольны решением и на самом деле есть определенный такой респект ко всем депутатам Верховной Рады, в том числе моим коллегам из «Самопомочі», которые в свое время голосовали и через тернии протаскивали создание Антикоррупционного суда. Сегодня судьи показали свою мудрость, - сказал Садовой по итогам заседания.

Также Садовой намерен обжаловать действия САП, из-за которых, по его словам, в бюджет Львова не дошло около 300 миллионов.

Напомним, как в ноябре 2016 года Генеральная прокуратура Украины приступила к досудебному расследованию дела о злоупотреблении чиновниками городского совета Львова, которые привели к крупным убыткам для государственного бюджета. Тогда сообщалось, что служебные лица Львовского горсовета, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы заключили с предприятием договор купли-продажи земельного участка по цене 52 миллиона гривен, несмотря на то, что нормативно-денежная оценка данного земельного участка составляла 140 миллионов гривен.