В Львове задержанный за кражу мужчина забрал пистолет полицейского и сбежал из райотдела

В Львове в четверг, 5 декабря, задержанный за кражу сбежал с отдела полиции, прихватив с собой табельное оружие.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Львовской области.

48-летний львовянин в помещении Лычаковского отдела полиции завладел табельным оружием одного из полицейских, а также электронным ключом от входной двери в помещение отдела и скрылся.

Для розыска и задержания злоумышленника на территории Львова и области немедленно ввели полицейскую операцию, в которой были задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.

Около 04:25 оперативники уголовного розыска установили местонахождение беглеца и задержали его. Оружие и электронный ключ у злоумышленника изъяли.

По факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), части 1 статьи 262 («Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением») и части 3 статьи 357 («Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение») Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, как в Китае полицейский попросил мотоциклиста помочь в погоне за преступником, а оказалось, что гнались как раз за этим мотоциклистом.