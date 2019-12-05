В Киеве двое мужчин планировали украсть помощницу нардепа ради выкупа в полмиллиона долларов

В Киеве 4 декабря полиция со спецназом задержали подозреваемых в подготовке похищения помощницы народного депутата Украины.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

В ноябре 2019 полицеяские получили оперативную информацию о деятельности преступной группы, которая на территории города Киева готовит похищение человека с целью получения вознаграждения.

Следователи Главного следственного управления начали уголовное производство по части 3 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и части 3 статьи 15, части 4 статьи 189 («Покушение на вымогательство») Уголовного кодекса Украины, а затем вместе с сотрудниками уголовного розыска и оперативных служб начали документирование их преступной деятельности.

4 декабря 2019, в Киеве сотрудники Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска при участии бойцов КОРД под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины задержали злоумышленников, которые планировали похищение женщины с применением насилия.

При осмотре у них изъяли молоток, нож, два шприца с веществом, похожим на наркотическое, и боевую гранату.

Задержанные - двое ранее судимых жителей разных областей Украины, в возрасте 31 и 47 лет. Фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшей, ее график и даже подготовились для дальнейшего содержания после похищения.

Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрению в совершении преступления. Согласно санкции статьи, им грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, как в Запорожской области задержали похитителей человека, которые требовали выкуп за его освобождение.