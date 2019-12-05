Суд назначил по семь лет тюрьмы двоим разбойникам, которые в центре Николаева требовали деньги у прохожих, угрожая пистолетом-зажигалкой

Судья Центрального районного суда Николаева Дмитрий Тишко приговорил к семи годам лишения свободы двоих разбойников, которые угрожая пистолетом-зажигалкой требовали у прохожих деньги.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, 1 сентября около 22:25 час, находясь по улице Декабристов в Николаеве, последние подошли к двум мужчинам. Один из обвиняемых достал зажигалку, которая по форме напоминала пистолет и направил на потерпевших. После чего, обвиняемые потребовали денежные средства. Один из пострадавших снял 100 гривен со своей банковской карты в банкомате, расположенном вблизи, и отдал их злоумышленникам. Другой пострадавший отдал последнее 75 гривен.

Примерно за 25 минут, обвиняемые, находясь на пересечении проспекта Центрального и улицы Гражданской аналогичным способом, угрожая пистолетом-зажигалкой, завладели денежными средствами в сумме 240 гривен еще двух пострадавших.

В судебном заседании потерпевшие отмечали, что считали, что им угрожают настоящим оружием, кроме этого, обвиняемые говорили, что у них травматическое оружие, мощности которого хватит, чтобы нанести тяжелые травмы.

Обвиняемые свою вину признали, в содеянном раскаялись.

Исследовав материалы дела, с учетом показаний потерпевших и обвиняемых, суд пришел к выводу о доказанности их вины в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины.

С учетом указанного, принимая во внимание данные, характеризующие лица подсудимых суд постановил, признать 26-летнего, ранее неоднократно судимого, К. виновным и назначить ему наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с конфискацией 50% всего принадлежащего ему имущества. По 28-летнему гражданину Г. суд постановил назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией 50% всего принадлежащего ему имущества.

Напомним, как на Николаевщине полиция угомонила херсонского дебошира с бейсбольной битой и пистолетом-зажигалкой.