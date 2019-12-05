Жителя Кривоозерского района подозревают в убийстве своего односельчанина

В Кривоозерском районе Николаевщины полиция задержала 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего 35-детнего товарища.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Тело погибшего обнаружили 4 декабря – его нашли соседи в одном из домов. Ранее мужчина вместе с владельцем дома и еще одним товарищем несколько дней употреблял алкоголь. Между гостями возникла ссора, а затем и драка, в результате которой мужчина получил смертельные травмы.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, что ранее ночью в Николаеве нашли тело мужчины, которого убил неизвестный.