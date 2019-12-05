На Николаевщине пенсионерка из ревности ранила ножом свою соперницу и ее дочь

В Южноукраинске женщина ворвалась в дом другой местной жительницы и ранила ее ножом, а также ее дочь.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

4 декабря около 20:00 в Южноукраинское отделения полиции поступило сообщение о том, что несколько минут назад в квартире, расположенной по улице Дружбы Народов, 66-летней местной жительнице нанесли проникающее ножевое ранение в живот.

Полицеские установили, что потерпевшая вместе со своей дочерью находились вчера в своей квартире, а дверь не была закрыта на замок. Около 19:50 в их жилье ворвалась 63-летняя знакомая матери, которая, устроив скандал, начала выяснять с ней отношения, обвиняя последнюю в измене с ее мужем.

Во время ссоры непрошеная гостья достала из сумочки нож и ударила им соперницу в живот. Дочь пыталась остановить нападавшую и выбить нож у нее из рук, а в результате сама была ранена, получив резаную рану руки. После этого ревнивица бросила нож и убежала.

Пострадавших доставили в местную больницу, где медики оказали им неотложную помощь. Менее чем за час оперативники установили местонахождение нападавшей.

Женщина была задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. Орудие преступления - нож, изьяли и направили на экспертизу.

Следователями начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Следственные действия продолжаются. Сейчас в местной прокуратуре решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время в суде ей будут избирать мера меру пресечения, о чем следователем будет подготовлено соответствующее ходатайство.

Напомним, как на Николаевщине 18-летняя девушка из ревности избила свою 38-летнюю соперницу, отправив ее в реанимацию.