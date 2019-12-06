В Днепре задержали наркодельца, который пытался дать майору полиции $15 тысяч взятки

В Днепре полиция задержала 36-летнего жителя Вольногорска, который пытался дать 15 тысяч долларов взятки за закрытие уголовного производства о сбыте наркотиков.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Майор из Управления противодействия наркопреступности сообщил, что фигурант уголовного производства предлагает ему взятку. Мужчина предложил полицейскому «соглашение»: 15 тысяч долларов за непривлечение его и сообщников к ответственности, а также ежемесячно по 1 тысяче долларов за непрепятствование дальнейшей преступной деятельности.

Подозреваемого задержали при передаче полицейскому первой части озвученной суммы – 127,4 тысячи гривен. У задержанного изъяли пакеты с марихуаной, а также у него дома нашли 160 тысяч гривен. За подкуп сотрудника полиции подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Напомним, что ранее в Николаеве отдали под суд начальника участковых райотдела полиции, который требовал от предпринимателя $200 ежемесячно.