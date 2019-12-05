Жителя Николаевщины будут судить за то, что он постоянно психологически издевался над сожительницей и пятью детьми

На Николаевщине будут судить жителя Еланецкого района, который систематически совершал психологическое насилие над своей сожительницей и её пятью малолетними детьми.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Житель села Каменка, несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности за совершение насилия в семье, должных выводов для себя не сделал и продолжал постоянно устраивать бытовые ссоры, повреждать имущество, оскорблять нецензурной бранью и угрожать нанести телесные повреждения.

Из-за этого женщина и дети проходят реабилитацию в Областном центре социально-психологической помощи в Вознесенске. Действия злоумышленника квалифицировали по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины («Домашнее насилие»). Сейчас обвинительный акт направлен в Еланецкий районный суд. За совершенное обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что также будут судить двух жителей Николаевщины, которые угрожали расправой бабушке и бывшей жене.