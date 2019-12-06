Киевская полиция при участии николаевских силовиков задержала подозреваемых в нападении на пожилую пару, один оказался членом ИГИЛ

Полиция задержала подозреваемых в жестоком нападении на пожилую семью в Киевской области – один из них оказался членом ИГИЛ. В поиске и задержании подозреваемых принимала участие и полиция Николаевской области.

Об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления Нацполциии в Киевской области Андрей Небитов.

21 ноября вечером группа преступников ворвалась в дом пенсионеров в селе Андреевка Макаровского района Киевщины. На дворе нападавшие избили 69-летнего хозяина дома, а зайдя внутрь, связали его 68-летнюю жену. Угрожая, злоумышленники забрали ювелирные украшения, в частности, сорвали с шеи пожилой женщины цепочку с крестиком, и скрылись. Когда женщине удалось освободиться, уже у соседа дома она вызвала полицию. Избитый пенсионер через время скончался из-за полученных травм.

«Задержаны четверо иностранцев, один из которых разыскивался через Интерпол за участие в террористической организации «ИГИЛ» и приговорен к 12 годам лишения свободы. «Бежали по следам» и задерживали в пяти регионах Украины», – сообщил Небитов, отметив, что помогали им в поисках полицейские из Николаевщины, Одесчины, Житомирщины и Черниговщины.

Граждане Кыргызстана и Таджикистана в возрасте 26 и 32 лет, задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Во время проведения обысков по месту жительства нападающих полицейские изъяли вещественные доказательства, оружие и взрывные устройства.

По факту разбойного нападения продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. О задержании иностранцев сообщено Министерство иностранных дел Украины и соответствующие посольства.

Напомним. ранее СБУ задержала одного из лидеров ИГИЛ по прозвищу «Аль Бара Шишани» – он приехал по фальшивому паспорту и легализировал свое нахождение в Украине. А через за неделю задержали еще одного террориста ИГИЛ, которого разыскивал Интерпол за убийство.