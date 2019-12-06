В Харькове полиция задержала очередного «вора в законе»

В Харькове полиция задержала «вора в законе» «Миндию Гальского», который поддерживал тесные отношения с другими криминальными авторитеами и был так называемым «крестным отцом» «Тенго Гальского (Питерского)».

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

5 декабря оперативники Управления стратегических расследований в Харьковской области совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции области задержали «вора в законе» по кличке «Миндия Гальский». В 2013 году в Санкт-Петербурге он с согласия братьев Булискерия (Ика и Ливан «Галльские») получил статус «вора в законе».

Миндия «Гальский» прибыл в Харьков с РФ и планировал встретиться с криминальными элементами, чтобы восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей «деятельности». Однако полицейские, установив его местонахождение, задержали «вора», тем самым помешали его планам. После проведения всех необходимых процедур, представители миграционной службы будут обращаться в суд о принудительном его выдворение за пределы Украины с запретом въезда.

В полиции отметили, что Миндия «Гальский» в криминальной среде является так называемым «крестным отцом» «вора в законе» известного как «Тенго Гальский (Питерский)». Тенго был задержан 14 ноября на трассе «Киев-Чоп» в Ривненской области. Он направлялся из Львова в столицу, чтобы обсудить вопрос относительно сфер его влияния на территории страны.

Отметим, что после задержания Тенгиз Чара, известный в криминальном мире как «вор в законе» «Тенго Питерский», до полугода проведет в Николаевском пункте временного пребывания иностранцев.

Справка:

Как сообщает «ПраймКрайм», Шеклашвили Миндия Георгиевич «Миндия Гальский» родился 18 ноября 1982 года в Гали.

В августе 2013 года коронован в Санкт-Петербург (Ленинград) Булискерия И. Р. (Ика Гальский), Булискерия Л. А. (Леван Гальский).

Чарая Тенгиз Автандилович (Тенго Гальский) коронован 4 октября 2014 года в Санкт-Петербург (Ленинград) Гегечкори С. Ш. (Сачино), Ахмадовым Х. С. (Хусейн Слепой), Озмановым Д. Ш. (Дато Краснодарский), Мурадяном А. А. (Ара Армавирский), Шеклашвили М. Г. (Миндия Гальский), Котуа М. Г. (Махо Очамчирский), Булискерия И. Р. (Ика Гальский), Булискерия Л. А. (Леван Гальский), Озмановым Ш. Т. (Куся).

23 сентября 2016 года не признан в Ростове-на-Дону ворами Джангидзе Д. Б. (Дато Краснодарский), Лакербая Т. М. (Тенгуляш Сухумский).

Напомним, что Президент Зеленский внес в Раду законопроект о «преступном сообществе» – за статус «вора в законе» можно сесть до 10 лет и лишиться всего имущества.