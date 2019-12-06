Во Флориде налетчики на «ювелирку» устроили перестрелку во время погони от полиции – четыре человека погибли

В американском городе Корал-Гейблс, штат Флорида, во время попытки ограбить ювелирный магазин погибли четыре человека.

Об этом сообщает The Miami Herald, пишет «Страна».

Инцидент произошел в 16:17 по местному времени. Пытаясь убежать от правоохранителей, преступники угнали грузовик экспресс-доставки UPS, взяв водителя в заложники.

Во время погони между агентами ФБР и преступниками завязалась перестрелка, в ходе которой погибли два бандита, и заложник. Кроме того, был убит также очевидец инцидента, который случайно оказался на месте происшествия.

Напомним, как на Николаевщине спецназ задержал главаря банды, которая на «BMW X6» и в форме полиции грабила «ювелирки».

Как известно, 14 мая 2018 года, в Херсоне банда совершила разбойное нападение на ювелирный магазин с применением автоматического оружия. Налетчиков подозревают еще в 17 разбоях по восьми областям. В полиции также опубликовали ориентировки с фото и именами предполагаемых нападавших – двое из них жители Первомайска Николаевской области и трое живут в Херсоне.