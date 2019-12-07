Суд оправдал николаевского участкового, обвиняемого в том, что он не подал декларацию – он не знал антикоррупционные нормы закона

Судья Центрального районного суда Николаева Дмитрий Тишко оправдал бывшего участкового офицера полиции, которого обвиняли в несвоевременной подаче декларации.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, экс-полицейский не подал перед увольнением декларацию, как предусмотрено Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Его действия стороной обвинения квалифицированы, как умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (статья 366-1 Уголовного Кодекса Украины).

Обвиняемый свою вину не признал, поскольку в его действиях не было умысла на совершение инкриминируемого ему уголовного преступления. Сообщил, что подавал ежегодные декларации и декларации кандидата на должность, которое состоялось уже после увольнения из полиции, объяснил, что не знал о необходимости представления декларации перед увольнением. Указанную декларацию он подал через несколько месяцев после прекращения службы после звонка из управления кадрового обеспечения, где ему и сообщили о необходимости представления указанного вида декларации.

Защитники также обращали внимание на отсутствие прямого умысла в действиях обвиняемого.

Судом установлено, что ряд предоставленных стороной обвинения доказательств были недопустимыми и сложенными с нарушением требований законодательства.

Так, судом установлено, что обвиняемый во время службы в органах полиции придерживался требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» в части представления деклараций за 2016 2017, 2018 года. Кроме того, в 2019 году им было подано две декларации в качестве кандидата на должность. Такое поведение обвиняемого свидетельствует об отсутствии умысла на сознательное нарушение требований антикоррупционного законодательства и уклонения от электронного декларирования. Суд обратил внимание, что такие правомерные действия происходили в период как до, так и после инкриминируемого ему преступного бездействия.

Стороной обвинения не были опровергнуты утверждения экс-полицейского о том, что он не знал об обязанности подавать декларацию перед увольнением.

В то же время суду не было предоставлено достоверных и допустимых доказательств личного получения обвиняемым сообщение о факте непредоставления декларации.

Кроме того, суд пришел к выводу, что представление последнее указанной декларации не было связано с разоблачением противоправной деятельности обвиняемого и началом процедуры его привлечения к уголовной ответственности.

Суд принял во внимание, что государственные органы в лице Национального агентства по противодействию коррупции и управления кадрового обеспечения ГУНП в Николаевской области в декабре 2019 не совершали любые действия по установлению связи с обвиняемым и выяснения причин непредоставления соответствующей декларации. В то же время, последний предоставил сведения о своих средства связи в письменном виде и не уклонялся от предоставления объяснений своего бездействия.

В то же время, суд подчеркнул, что обвиняемый как полицейский и лицо, осуществлявшее деятельность, связанную с использованием функций государства должен был знать о своих обязанностях, установленных Законом Украины «О предотвращении коррупции», и он своевременно не выполнил требование, предусмотренное абзацем первым части второй статьей 45 этого Закона. В то же время, такая бездеятельность была связана с его безответственным отношением к изучению и выполнению части антикоррупционных норм, что само по себе без наличия прямого умысла на непредставление соответствующей декларации может привести привлечения к административной ответственности по статье 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

При таком суд постановил признать последнего невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного Кодекса Украины и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава инкриминируемого ему уголовного преступления.