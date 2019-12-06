В Николаеве трое неизвестных ограбили автозаправку – полиция разыскивает преступников

В Николаеве в пятницу ночью, 6 декабря, неизвестные ограбили автомобильную заправку в Корабельном районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Прибыв по вызову на месте происшествия полицейские узнали от работников АЗС на улице Самойловиа, что около двух часов ночи на территории станции появились трое неизвестных в темной одежде и в масках.

Злоумышленники проникли внутрь помещения, пока один нападающий держал операторку, другие завладели 40 тысячами гривен. После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению лиц.

«Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелями совершения указанного преступления или обладаете информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратитесь в Корабельный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Янтарная, 64, и по телефонам (068) 314-29-49, (063) 282-53-29 или 102», – говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, как 5 сентября трое неизвестных совершили разбойное нападение на АЗС в селе Мигия Николаевской области.