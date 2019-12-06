В НАБУ открыли уголовное производство о возможном злоупотреблении властью нардепа Холодова при лоббировании «табачной правки»

В Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное производство в отношении народного депутата от «Слуги народа» Андрея Холодова.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Официальное расследование начато после публикации материала «Слуга семейного бизнеса» в программе журналистских расследований «Схемы: коррупция в деталях». Во время своего расследования журналисты установили, что народный депутат от «Слуги народа» Андрей Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей таки связан с табачным бизнесом, а именно с розничной торговлей сигаретами в киосках, и оптовой поставкой табачных изделий в точки продаж. Таким образом, авторы материала пришли к выводу, что лоббируя в Верховной Раде правку, что увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, он отстаивал свои же интересы.

«4 декабря детективами НАБУ внесены сведения в ЕРДР по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст.15, ч.2. 364 Уголовного кодекса Украины, а именно: законченного покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением », - говорится в официальном ответе Антикоррупционного бюро на запрос журналистов.

Журналисты установили, что семья депутата из «Слуги народа» Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет - от оптовой закупки у производителей (через фирму «Сити Трейдинг Компани») к распространению этих партий в киоски (владелец киосков - «Киев Маркет Солюшн») и розничной продажи в этих киосках через две фирмы («Виктрум» и «Интертабако»). Фирма, на которую записаны столичные киоски, где торгуют сигаретами, принадлежит кипрской компании, которая была основана в имении семьи Андрея Холодова на Кипре в городе Лимассол.

Позже депутат отмечал, что кипрская компания, на которую заведен этот бизнес, была продана «другому владельцу» еще в 2018 году, впрочем, не смог сказать, кому именно.

С 2018 года семья Холодова действительно переоформила бизнес на другого учредителя, номинального. Основателем фирмы Reineweg LTD, на которую записана сеть столичных киосков, вместо жены Холодова стал киприот Гиоргос Лантас - это юрист, который, кроме этого бизнеса, фигурирует также почти в сотне других кипрских компаний. При этом и после регистрации на номинального держателя фирма оставалась прописанной в имении Холодова в Лимасоле до его избрания в Верховную Раду. Ранее Холодов также публично отрицал, что имеет какие-то интересы в торговле сигаретами.

В октябре Верховная Рада приняла законопроект №1049 с правкой №8, которой меняется формула перераспределения доходов между различными участниками цепочки по торговле сигаретами. В частности, увеличивается маржа заработка для оптовых и розничных продавцов табачных изделий. До вынесения в зал на голосование эта правка прошла через комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, ее поддержал голосованием и лоббировал публично заместитель председателя комитета Андрей Холодов. На вопрос, является ли он «бенефициаром» правки, рассмотренной его комитетом, депутат Холодов ответил: «За нее проголосовали 215 «слуг народа» и 40 депутатов из других фракций. Если есть такая статистика, как вы считаете, это я бенефициаром этой правки?».