Суд арестовал с залогом в ₴576 тысяч пособника «правой руки директора ГБР»

Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемого в пособничестве экс-начальнику ГСУ ГПУ в вымогательстве 150 тысяч долларов взятки. Также ему назначили залог в размере 576,3 тысячи гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Как известно, 3 декабря сотрудники НАБУ задержали двух человек на 75 тысяч долларах взятки. За 150 тысяч долларов они якобы обещали застройщику закрыть уголовное производство относительно него в ГБР.

Как известно, речь идет о экс-начальнике Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоре Щербине. По информации «Преступности.НЕТ», Щербина был внештатным советником директора ГБР Романа Трубы. Другой задержанный – некий В. Шевченко. Исходя из сообщения НАБУ он является предпринимателем в сфере строительства.

5 декабря ВАКС избрал Игоре Щербине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти из СИЗО под залог в 2 миллиона 130 тысяч гривен.