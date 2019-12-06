Полиция выявила группу фармацевтических компаний, которая раздала врачам взяток на ₴140 миллионов за рекомендации пациентам их лекарств

Полиция разоблачила преступную схему подкупа врачей с целью продвижения лекарственных средств и увеличения их продаж.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Предварительно установлено, что на протяжении 2018-2019 годов служебные лица и представители группы компаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории города Киева и других областей неправомерное выгоду.

За это медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лекарств предпочитали медицинским препаратам именно этой группы компаний. По предварительным данным сумма предоставленных «вознаграждений» составляет 140 миллионов гривен.

Чтобы получить средства для предоставления неправомерной выгоды, представители группы компаний организовали схему по уклонению от уплаты налогов, в частности - совершение фиктивных сделок с коммерческими структурами.

Так, например, последние заказывали у предприятий рекламные услуги или услуги по организации проведения медийных мероприятий, которые фактически не предоставлялись, а деньги от фармкомпаний перечисляли на карточные счета подконтрольных физических лиц предпринимателей. В дальнейшем передавали эти средства представителям предприятий фармацевтической бизнес-группы.

Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, следственного управления полиции Киева и столичной прокуратуры провели ряд санкционированных обысков в офисных помещениях и по месту жительства их должностных лиц, а также других лиц, которые могут быть причастны к «схемы».

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 368-4 («Подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги») и части 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей») Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как Рада одобрила пожизненное заключение за продажу поддельных лекарств.