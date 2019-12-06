ГБР завершило расследование гибели мальчика в Переяславе, в которой замешаны полицейские – под суд пойдут четыре человека

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Киеве, завершили досудебное в уголовном производстве по факту хулиганских действий группы лиц, в результате которых в Переяславе умер малолетний Кирилл Тлявов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как известно, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Изначально подозревали, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их задержали. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер. 4 июня суд избрал подозреваемым в убийстве мальчика Ивану Приходько и Владимиру Петровцу меру пересечения в виде содержания под стражей.

Позже Аваков заявил, что после стрельбы в Переяславе ружье прятала у себя знакомая подозреваемых. Через время следствие установило, что один из полицейских стрелял по мишени, которая находилась перед лесопосадкой, не видел домов за ней и игравших там детей, но должен был осознавать, что стреляет из огнестрельного оружия и может нанести вред людям. В результате стрельбы одна из пуль срикошетила и попала в ребенка.

«Стороной обвинения признано доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов относительно четырех подозреваемых», – отметили в ГБР.

Речь идет о инспекторе и полицейском Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, гражданина и несовершеннолетнему гражданина, которым сообщено о подозрениях: -в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенном группой лиц, с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины); хранении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

С 1 июня этого года следователями и процессуальными руководителями проведены: 53 допросы свидетелей и подозреваемых; более 66 негласных следственных (розыскных) действий; более 10 осмотров участков местности, в том числе с участием специалиста в области баллистики с использованием металлоискателя, а также специалиста геодезиста; более 10 следственных экспериментов; получено и проанализировано записи с камер видеонаблюдения, расположенных в Переяслав-Хмельницком; более 20 экспертиз (судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, дактилоскопические, судебно-психологические, ситуативных обстоятельств и т.д.), из которых 6 комплексных.