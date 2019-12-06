Силовые органы всерьез занялись Академией аграрных наук – на чиновников завели дело за вымогательство ₴365 тысяч

На Киевщине полиция и ГБР уличили должностных лиц Национальной академии аграрных наук Украины в вымогательстве 365 тысяч гривен взятки.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Руководителю отдела НААН Украины сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим фигурантам.

«За подписание актов приема-передачи и своевременную оплату поставленных товаров должностные лица требовали у директора предприятия 365 тысяч гривен неправомерной выгоды. Также задокументирован факт получения первой части взятки – 25 тысяч гривен», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее президенту Академии аграрных наук объявили о подозрении, потому что он применил силу к государственному исполнителю. Кроме того, СБУ задержала чиновников Нацакадемии аграрных наук, которые требовали от бизнесмена взятку и предлагали должность за $1 миллион.