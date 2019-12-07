В Киеве ГБР задержала начальника аптеки Нацгвардии – военнослужащего подозревают в торговле наркотиками

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В Киеве сотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника аптеки медицинского пункта Национальной гвардии Украины, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

«Военнослужащие наладили механизм систематического приобретения и последующей реализации наркотиков. Устанавливается причастность других военнослужащих и гражданских лиц к сбыту наркотиков. Провели санкционированный обыск по месту жительства подозреваемого, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - сообщил в ГБР.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее в Киеве задержали наркодилеров, которые продавали амфетамин военным из центра «Десна».

Вадим Богданов

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