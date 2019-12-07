На Львовщине группа работников банка обокрала своих клиентов на 1,5 миллиона гривен

Во Львовской области группа работников банка в течение нескольких лет занималась хищением средств, которые клиенты вложили в финучреждение.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Детективы следственного управления разоблачили в противозаконной деятельности пятерых человек. Подозреваемые в течение 2015−2018 годов завладели более 1,5 миллиона гривен.

«Злоумышленники проводили незаконные операции по перечислению средств с депозитных на текущие счета без ведома и согласия клиентов и в дальнейшем получали деньги в банкоматах», — пояснили следователи.

По их данным, организатором схемы была 50-летняя жительница Жидачевского района, которая занимала должность руководителя отделения банка. Соучастниками преступления стали сотрудники того же отделения в возрасте от 33 до 58 лет.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, как под Николаевом сотрудница банка обокрала жителей двух сел, сняв с их счетов более полумиллиона гривен.