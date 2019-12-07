Банковская система, ресурсы Офиса президента: В СНБО сообщили, что за месяц Украина отбила 11 кибератак

Украина за месяц была вынуждена иметь дело с одиннадцатью хакерскими атаками.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Постоянно атакуется наша банковская система, атакуются определенные ресурсы, которые есть в Офисе президента, недавно был атакован непосредственно сайт президента. Это было две недели назад. Короткий промежуток времени – за счет того, что очень быстро удалось сделать локализацию, то никто почти не заметил, что был такой сбой», – сказал Данилов.

Как отметил чиновник, тема кибербезопасности была одной из трех основных тем, которые затрагивались сегодня на закрытом заседании СНБО.



Напомним, что ранее директор Национальной разведки Соединенных Штатов Дэн Коутс заявил о том, что Россия может попытаться использовать кибератаки для того, чтобы повлиять выборы президента Украины.