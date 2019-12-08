Полицейские в субботу, 7 декабря, задержали участника ДТП на проспекте Богоявленском, в результате которого погибли двое человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, авария произошла на проспекте Богоявленском углу улицы Авангардной. В результате столкновения погибли водитель и пассажир «Dаewoo Lanos». Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали тела погибших из покореженного автомобиля.

21-летнего водителя «Lexus» следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины и объявили ему о подозрении в совершении преступления. По состоянию здоровья он также находится в медицинском учреждении, но под круглосуточной охраной полицейских.

В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 3 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц», наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.