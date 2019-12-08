Начальник николаевской полиции призвал не распространять слухи вокруг трагического ДТП, в котором столкнулись «Lexus» и такси

В крови водителя автомобиля «Lexus», который подозревается в смертельном ДТП, не нашли следов алкоголя. Он продолжает находиться в больнице под охраной полиции, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Об этом говорится в заявлении начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Александра Анохина.

Напомним, что 7 декабря в Николаеве на проспекте Богоявленском столкнулись автомобиль «Lexus» и такси «Daewoo». Водитель автомобиль «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в «Daewoo». Водитель такси его пассажир погибли, у каждого из них остались дети. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и его пассажирка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили.

21-летний водитель «Lexus» под круглосуточной охраной полиции находится в медицинском учреждении, ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

«Водитель «Lexus», как оказалось, имеет проблемы со здоровьем, и по медицинским показаниям должен сейчас находиться в медицинском учреждении. Однако эти недостатки не позволяют ему избежать наказания за содеянное. Водитель прошел медицинское освидетельствование – алкоголя в крови водителя не обнаружено, а результаты экспертизы на содержание наркотических веществ следствие получит лишь через несколько дней», - сообщил начальник николаевской полиции.

Он призвал таксистов больше не перекрывать дороги, как это они сделали 7 декабря – блокировали Варваровский мост и требовали арестовать водителя «Lexus».

«Полиция Николаевской области с пониманием относится к личному горю коллег погибшего, и уверяю, что дело находится у меня лично на контроле, и расследование будет на каждом шагу отвечать букве закона… Правоохранители объяснили пикетчикам, что перекрытие движения – это противоправное деяние, за которое предусмотрено наказание. И даже учитывая личную трагедию и благие намерения, в следующий раз мы будем реагировать на это не так толерантно. Ваши действия мешают другим гражданам и участникам движения», - сообщил Анохин.

Также он призвал не распространять слухи вокруг ДТП и его обстоятельств.

«Что касается расследования – после трагедии мы обратились к гражданам с тем, чтобы собрать в полной мере все показания, записи видеорегистраторов, которые могли зафиксировать событие, и будем очень благодарны за полезную информацию, которая поможет следствию. Но, к сожалению, в социальных сетях и комментариях все больше распространяются фейковые слухи, домыслы, информация, которая искажает общественное мнение».