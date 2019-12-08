Мой сын не убийца, не мажор, - отец подозреваемого в смертельном ДТП в Николаеве

Валерий и Виктор Лобановы В Николаеве отец 21-летнего водителя «Lexus», являющегося подозреваемым в деле о смертельном ДТП, принес свои соболезнования семьям погибших таксиста и его пассажира.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как стало известно, за рулем «Lexus» был 21-летний Виктор Лобанов. Его отец Валерий Лобанов является врачом-терапевтом в семейной амбулатории.

«Соболезную семьям погибших в ДТП 7 декабря. Мой сын не убийца, не мажор», - написал он.

Напомним, что 7 декабря в Николаеве на проспекте Богоявленском столкнулись автомобиль «Lexus» и такси «Daewoo». Водитель автомобиля «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в «Daewoo». Водитель такси его пассажир погибли, у каждого из них остались дети. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и его пассажирка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили. Водителем авто был друг владельца «Lexus» - тот попросил парня сесть за руль, потому что выпил алкоголь и не хотел нетрезвым вести машину.

21-летний водитель «Lexus» под круглосуточной охраной полиции находится в медицинском учреждении, он также получил травмы. Ему сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.