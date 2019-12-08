В Одессе аферисты предлагали «решить вопросы» в суде, хотя никаких связей в судебных органах у них не было

В Одессе четверо аферистов предлагала гражданам за деньги «решить вопросы» по делам, которые находятся на рассмотрении в суде. На самом деле мошенники не имели никаких связей в судах.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Мошенники специализировались на вымогательстве денег от участников судебных разбирательств, уголовных производств.

«Они подыскивали граждан, дела которых находились на рассмотрении в судах. За различные суммы денег злоумышленники предлагали им содействие в якобы положительном решении вопросов в суде, в частности, относительно избежания административной или уголовной ответственности. При этом фактического влияния на принятие судебных решений участники группировки не имели. Деньги за «услуги» граждане должны были перечислять на банковскую карточку. Все контакты со своими клиентами злоумышленники осуществляли дистанционно – по телефону или через интернет», - сообщили в СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали десять афер. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в Одессе и Запорожской области обнаружили более 100 SIM-карт мобильной связи, кредитные и платежные банковские карты и компьютерное оборудование.

Напомним, что ранее на Николаевщине оперативники задержали псевдополицейского, который требовал с водителей деньги за несоставление админпротоколов.