В России пьяный сын генерала устроил ДТП, в котором пострадали девять школьников и погибла учительница

В России в Нижнем Новгороде случилось масштабное ДТП, во время которого автомобиль влетел в группу школьников, которые шли в театр.

Об этом сообщает «Новое время».

В результате аварии пострадали девять детей и трое взрослых, один из которых от полученных травм умер. Предварительно, речь идет об учительнице, сопровождавшей подростков.

По имеющимся данным, участниками ДТП стали сразу четыре автомобиля, один из которых после столкновения и вылетел на тротуар, по которому как раз шли дети.

«Медуза» сообщает, что ДТП произошло вечером 7 декабря на улице Горького неподалеку от Театра юного зрителя. Автомобиль «Тойота» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ауди». Та машина вылетела на тротуар, сбив группу школьников и взрослых, направлявшихся в театр. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Следственный комитет объявил о задержании подозреваемого в ДТП в Нижнем Новгороде.

Согласно информации Telegram-канала BAZA, виновником аварии является сын бывшего замначальника ГУ МВД по Нижегородской области Виктор Пильганов, который за рулем «Toyota» своего отца-генерала допустил столкновение на перекрестке. Также отмечается, что во время происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения, однако проходить освидетельствование отказался.

Напомним, что 7 декабря в Николаеве на проспекте Богоявленском столкнулись автомобиль «Lexus» и такси «Daewoo». В результате ДТП погибли таксист и его пассажир. Полиция задержала 21-летнего водителя «Lexus» Виктора Лобанова, который подозревается в совершении этого ДТП. Из-за того, что Лобанов получил травмы, он находится в больнице под охраной полиции. Отец Лобанова отрицает, что его сын является мажором - парень управлял машиной своего друга.