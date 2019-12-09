Британский подросток объяснил, что сбросил мальчика с крыши галерии Тейт, чтобы «попасть в новости»

В Британии 18-летний подросток Джонти Брейвери, сбросивший шестилетнего мальчика с 10-го этажа смотровой площадки галереи Тейт Модерн, признался, что сделал это, «чтобы попасть в телевизионные новости».

Об этом сообщает «Сноб».

Инцидент произошел в августе этого года, на момент преступления Брейвери было 17 лет. Мальчик пролетел пять этажей и упал на балкон. Брейвери задержали на месте. Известно, что подросток и мальчик не были знакомы. Ребенок приехал на экскурсию в Лондон из Франции вместе с семьей. Пострадавший выжил, но перенес сильное внутричерепное кровоизлияние и травму позвоночника. Движения даются ему с трудом.

На судебном заседании Брейвери заявил, что заранее спланировал убийство, а жертву выбрал случайно. На первых допросах он объяснял, что хотел доказать «всем тем идиотам», которые говорили, что у него нет психических отклонений, их неправоту.

С середины октября подросток находится в психиатрической больнице строгого режима. Врачи диагностировали у него расстройство аутического спектра, обсессивно-компульсивное расстройство, а также, возможно, расстройство личности. Приговор Брейвери, предположительно, вынесут в феврале.