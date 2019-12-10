В Чехии мужчина открыл стрельбу в университетской больнице – шестеро погибли, двое ранены

В чешском городе Острава мужчина устроил стрельбу в университетской больнице, в результате которой погибли шестеро людей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Чехии.

11:15 В чешской полиции уточнили, что в результате преступления погибли шесть, а не четыре человек.

Также полиция сообщила, что подозреваемый может передвигаться на «Renault Laguna» - он, вероятно, вооружен и продолжает представлять особую опасность.

В полиции также показали фото подозреваемого.

Aktuální informace na místě je 6 mrtvých a 2 zranění. pic.twitter.com/2ULrc1rgjM — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019

11:07 Утром 10 декабря полиция получила уведомление о стрельбе в больнице в Остраве. Прибыв на место инцидента полицейские начали эвакуацию людей из медучреждения.

На месте происшествия четверо погибших и двое тяжело раненых. На данный момент полиция разыскивает преступника. Также к месту стрельбы прибыл спецназ.

«Мы просим общественность о помощи в поиске вероятного подозреваемого. Мы также призываем к максимальной осторожности. В настоящее время мы усиливаем контроль над выбранными мягкими целями по всей Чешской Республике», – говорится в сообщении полиции.

СМИ со ссылкой на директора больницы Йиржи Гаврланта пишут, что стрельба произошла в районе семи часов утра в травматологической поликлинике. Врач заявил, что некоторые пациенты все еще находятся в операционной. Территория больницы закрыта.

Чешская полиция ищет важного свидетеля преступления

Фото: полиция Чехии, iDNEZ.cz

Напомним, как в Лондоне полиция со стрельбой задержала мужчину, который с ножом нападал на людей на мосту.