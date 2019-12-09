В николаевской полиции рассказали детали расследования смертельного ДТП с участием «Lexus» и «Daewoo»

В Николаеве в понедельник, 9 декабря, полиция проводит брифинг о смертельном ДТП с участием автомобиля «Lexus» и такси.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Брифинг проводит временно исполняющий обязанности начальник Следственного управления ГУ НП Павел Воловик.

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11:26 В полиции объяснили, почему родственникам погибшего пассажира "Daewoo" Александра Санько только на следующий день сообщили о его гибели. Сотрудники полиции выехали по месту его проживания и установили, что он проживал сам. При этом телефон был заблокирован и получить доступ к контактам не было возможным. И когда на телефон поступил звонок, полиция смогла связаться с родственниками Александра Санько.

11:24 Камер видеонаблюдения на месте ДТП нет. Поэтому полиция просит водителей, кто в момент столкновения проезжал мимо с видеорегистратором и записал ДТП, обратиться в полицию.

11:15 По словам Воловика, есть свидетель - водитель такси, который первый прибыл на место происшествия. Именно он доставал из салона "Lexus" Виктора Лобанова. При этом у последнего есть водительское удостоверение. Сам же автомобиль "Lexus" 2007 года выпуска.

11:14 В рамках уголовного производства назначены ряд экспертиз о состоянии транспортных средств, а также о том, как именно произошло столкновения.

Кроме того, запланировано проведение следственного эксперимента с участниками ДТП.

– На сегодняшний день никто не может взять на себя ответственность и сказать, почему водитель не справился с управлением. Для этого назначены соответствующие экспертизы, – добавила Бережная.

11:10 Виктор Лобанов по решению медиков был госпитализирован в горбольницу №1 с диагнозом "сахарный диабет". Во время совершения ДТП он был трезв. На данный момент он находится в медучреждении под охраной полиции.

– Это не тот диагноз, при котором человек может быть освобожден от уголовной ответственности. Поэтому не идет речь о том, что он каким-то образом пытается избежать этой ответственности, - отметила Елена Бережная.

11:07 По словам Павла Воловика, в рамках уголовного производства уже проведен ряд следственных действий, назначены экспертизы. Сегодня будет ему избираться мера пресечения.

11:05 На брифинге показали видео с камер наблюдения, на котором запечатлен автомобиль возле развлекательного заведения "Edison". Согласно видеозаписи, владелец и его девушка в 01:33 сели на задние места "Lexus". За руль автомобиля сел 21-летний Виктор Лобанов. Спустя 8 минут на спецлинию поступил сигнал о ДТП.

11:03 Спикер областной полиции Елена Бережная от лица ведомства принесла соболезнования родственникам погибших.

По ее словам, полиция не имеет права разглашать персональных данных, поэтому информация о ДТП была дана без имен и фамилий пострадавших и водителя автомобиля «Lexus».

Как известно, 7 декабря на проспекте Богоявленском водитель «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в такси «Daewoo». Водитель такси его пассажир погибли, у каждого из них остались дети. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и его пассажирка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили. Водителем авто был друг владельца «Lexus» – тот попросил парня сесть за руль, потому что выпил алкоголь и не хотел нетрезвым вести машину.

За рулем «Daewoo» был водитель такси Юрий Мавродиев. Его пассажир – участник платформы «МрійДій» 32-летний Александр Санько.

21-летний водитель «Lexus» под круглосуточной охраной полиции находится в медицинском учреждении, он также получил травмы. Кроме того у него сахарный диабет. Ему сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП, за что грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Прокуратура собирается просить суд избрать ему меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.

Отметим, что в субботу вечером, 7 декабря, группа таксистов перекрыла проезд через Варваровский мост – они требовали арестовать водителя «Lexus». После этого начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Александр Анохин попросил не распространять слухи по теме этого трагического ДТП.

Напомним, отец водителя «Lexus», являющегося подозреваемым в деле о смертельном ДТП, принес свои соболезнования семьям погибших таксиста и его пассажира.