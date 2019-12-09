Смертельное ДТП в Николаеве: Суд избирает меру пресечения 21-летнему водителю «Lexus» ОНЛАЙН

В понедельник, 9 декабря, глава Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун избирает меру пресечения водителю автомобиля «Lexus», 21-летнему Виктору Лобанову, который является участником аварии, в которой погибли двое людей.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Как известно, 7 декабря на проспекте Богоявленском водитель «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в такси «Daewoo». Водитель такси его пассажир погибли, у каждого из них остались дети. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и его пассажирка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили. Водителем авто был друг владельца «Lexus» – тот попросил парня сесть за руль, потому что выпил алкоголь и не хотел нетрезвым вести машину.

За рулем «Daewoo» был водитель такси Юрий Мавродиев. Его пассажир – участник платформы «МрійДій» 32-летний Александр Санько.

21-летний водитель «Lexus» под круглосуточной охраной полиции находится в медицинском учреждении, он также получил травмы. Кроме того у него сахарный диабет. Ему сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП, за что грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Прокуратура собирается просить суд избрать ему меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.

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15:06 В то же время, адвокат подозреваемого возражал против такой меры пресечения и считает, что рисков, о которых говорится в ходатайстве, нет.

Также он просил суд учесть, что его подзащитный имеет проблемы со здоровьем, а надлежащую медицинскую помощь в местах ограничения свободы ему предоставить не смогут. Он просил суд о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета.

15:04 Сам подозреваемый не возражал против ходатайства, но и не поддержал его.

– На рассмотрение суда, – сказал он.

15:02 По версии следствия, водитель проявил невнимательность при вождении, не убедился в безопасности дорожного движения, выехал на встречную полосу, где ехал «Daewoo», вследствие чего и произошло столкновение транспортных средств. Как отметил прокурор, подозрение Лобанову подтверждается протоколом осмотра места происшествия, показаниями свидетелей. Сам же Лобанов тогда отказался от показаний.

Сторона обвинения просит арестовать Лобанова без возможности внесения залога, поскольку существуют риски того, что он может скрыться от органов следствия, влиять на свидетелей, затягивать ход расследования, а более мягкая мера пресечения не сможет эти риски пресечь.

14:54 Судья Галина Подзигун начала рассматривать ходатайство. Сторона защиты просит суд приобщить к материалам характеристику подозреваемого, а также документы из медучреждения о состоянии здоровья подозреваемого.

14:44 На заседании присутствуют начальник управления превентивной деятельности ГУ НП в Николаевской области Александр Игнатьев, заместитель начальника николаевского Главка Максим Ахрамеев. Пришли также и коллеги одного из погибших - водителя такси Юрия Мавродиева.

Прокурор Владислав Белан и следователь Нацполиции

14:30 Подозреваемого уже доставили в зал судебных заседаний. Также в суде присутствуют сотрудники управления превентивной деятельности Нацполиции для обеспечения общественного порядка. На заседание пришел и отец подозреваемого - Валерий Лобанов, который является врачом-терапевтом в семейной амбулатории.

Валей Лобанов, отец подозреваемого водителя авто (в сером))

Отметим, что в субботу вечером, 7 декабря, группа таксистов перекрыла проезд через Варваровский мост – они требовали арестовать водителя «Lexus». После этого начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Александр Анохин попросил не распространять слухи по теме этого трагического ДТП.

Напомним, отец водителя «Lexus», являющегося подозреваемым в деле о смертельном ДТП, принес свои соболезнования семьям погибших таксиста и его пассажира.

Отметим, что 9 декабря полиция провела брифинг о смертельном ДТП с участием автомобиля «Lexus» и такси, на котором сотрудники ведомства показали видео с камеры наблюдения возле заведения, откуда уезжало авто, где видно, что за руль иномарки садился именно Виктор Лобанов. Также в полиции разъяснили, что мужчина был трезв на момент ДТП, и рассказали, какие экспертизы были назначены в рамках расследования.