Житель Николаевщины ранил ножом обидчика своей сестры и пытался сбежать от полиции

В Казанковском районе Николаевщины полиция задержала 19-летнего парня, который ранил ножом своего 28-летнего знакомого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Вечером 6 декабря в одном из сел к девушке в гости пришли сначала друг, а позже и её брат. После выпитого алкоголя между хозяйкой и гостем возник конфликт. Когда гость ударил женщину, ее брат взял кухонный нож и ударил им обидчика в грудь, затем скрылся с места происшествия. После госпитализации врачи диагностировали у пострадавшего проникающее колото-резаное ранение.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»).

Подозреваемого разыскали в полях в течение нескольких часов. Он намеревался сбежать в соседнюю область, однако был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. За содеянное подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что ранее на Николаевщине пенсионерка из ревности ранила ножом свою соперницу и ее дочь.