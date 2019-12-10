В Киеве к условным срокам приговорили двух националистов, планировавших госпереворот

Святошинский районный суд Киева 5 декабря вынес приговор по делу о создании незаконного парамилитарного формирования «Украинская народная армия», о выявлении которого в марте сообщила СБУ.

Об этом сообщает «Левый берег».

«УНА» была создана по результатам съезда т.н. «Первого национального украинского конгресса», который прошел 24-26 мая 2018 года в пражской гостинице «Кристалл». В нем приняли участие около 300 радикалов, недовольных ситуацией в Украине.

Они объявили Верховную Раду, Генеральную прокуратуру и МВД преступными организациями и провозгласили «ПНУК» новым законодательным органом Украины, в состав которого должны входить народный трибунал (суд), тайная экзекьюта (спецслужба) и конституционно-уголовная комиссия (орган следствия).

Тогда же было принято решение создать собственные военные формирования «Украинскую повстанческую армию» («УПА» - с дислокацией за рубежом) и «Украинскую национальную армию» («УНА» - с дислокацией в Украине). В Украине процесс создания «УНА» возглавил представитель т.н. «Революционных правых сил» Юрий Заболотный (Кий), который ранее неоднократно задерживался за незаконное хранение оружия и ограбления, а в 2017 году получил два года условно за призывы к свержению конституционного строя.

Он возглавил Второй легион УНА «Центр» с штабом в Киеве и в период с 10 июня 2016 года по 28 марта 2019 года занимался его созданием «с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине».

В ходе следствия Юрий Заболотный признал вину, пошел на сделку с прокурором и получил за покушение и действия, направленные на свержение власти, пять лет условно с испытательным сроком три года.

Вторая обвиняемая – Ольга Тартасюк, руководитель аналитического центра службы безопасности киевского легиона «УНА» - получила за незаконное обращение с оружием и подделку документов год и два месяца условно с испытательным сроком один год.

Напомним, что ранее полиция снова закрыла дело против николаевского морпеха, который перешел на сторону «ДНР».