В Польше за подготовку теракта возле ТРЦ задержали украинца

Агентство внутренней безопасности Польши задержало украинца Максима С., который по версии спецслужбы, хотел взорвать заминированный автомобиль возле торгового центра в городе Пулавы.

Об этом сообщили в польской прокуратуре.

Украинца задержали 4 декабря и прокурор выдвинул ему обвинение в подготовке теракта – сейчас он находится под стражей.

Максим С. проживал в Польше около двух месяцев и его настроения и планы вызывали опасения у людей, с которыми он общался.

Как передает «RMF24», украинец принял ислам и имя Мухаммед. По словам главы Люблинского отделения Национальной прокуратуры Мачей Флоркевич, украинец встречался с людьми, которые могли бы помочь ему совершить задуманное, собирал необходимые вещества, а также искал в интернете информацию об изготовлении взрывчатки. Украинец также хотел купить автомобиль, который бы он и подорвал.

Пресс-секретарь министра по координации спецслужб Станислав Жарин рассказал, что агентство внутренней безопасности установило, что мужчина ознакомился с материалами террористического характера. Задержанный также рассказал о своих планах коллегам и людям из своего окружения.

В Варшаве мужчина общался с иностранцами, которые выступали за радикальный подход к исламским принципам. В частности, задержанный поддерживал контакт выходцами из Таджикистана, а также гражданами Российской Федерации чеченской национальности.