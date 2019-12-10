«Руки за спину!» - патрульные показали, как задержали николаевца, ходившего по улице с пистолетом

В Николаеве 9 декабря в микрорайоне Матвеевка патрульные задержали мужчину, который ходил по улице с пистолетом.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Около 13 часов патрульные получили вызов, что возле одного из домов ходит неизвестный мужчина, державший в руках пистолет. За считанные минуты прибыв на место, инспекторы заметили мужчину, похожего по приметам, в руках у него был пистолет.

«Не теряя ни секунды, патрульные привели оружие в боевую готовность и, подавая голосовые команды, заставили неизвестного положить пистолет вниз», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее в Первомайске мужчина решил разобраться со своими знакомыми и обстрелял их машины, дом и торговый павильон.