В Николаеве задержали 20-летнего парня, которого подозревают в жестоком убийстве бездомного

В Николаеве 10 декабря сообщили о подозрении 20-летнему парню, который нанес смертельные ранения бездомному.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, ночью 5 декабря между домами №70 и №72 по проспекту Мира нашли тело убитого мужчины.

По версии следствия, у подозреваемого на почве личных неприязненных отношений возникла ссора с этим мужчиной без определенного места жительства. Нападавший нанес ему три удара ножом, которые привели к колото-резаным ранениям бедра с повреждением бедренной вены и артерии, что повлекло смерть пострадавшего в результате острой кровопотери.

Свидетели указывают, что именно подозреваемый совершил преступление, также провели ряд других следственных действий, которые подтвердили его причастность к преступлению. Его действия квалифицировали по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»). Сейчас решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.