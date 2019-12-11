Житомирские домушники дважды вносили залог и выходили из-под стражи – их опять арестовали и снова назначили залог

В Житомирской области за новое преступление задержали воров, которые ранее вышли из под стражи под залог. Теперь их снова арестовали и они снова могут внесли залог.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

В полицию обратился житель одного из сел района, который сообщил, что на своем подворье застал двух незнакомцев, которые быстро скрылись на автомобиле при его появлении. Хозяин увидел поврежденное окно в своем доме и обнаружил пропажу вещей в комнатах.

Похожий автомобиль с подозреваемыми вскоре обнаружили и полиция задержала двух находившихся в нем подозреваемых возрастом 21 и 23 года. У них изъяли часть похищенных вещей.

- Несмотря на такой молодой возраст, оба парня уже имеют криминальное прошлое. За чуть более года это уже третье задержание их сразу же после совершения краж из квартир. В предыдущих случаях суд избирал им меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Определенные суммы исправно вносились, и они снова оказывались на свободе. Сейчас они являются подсудимыми по фактам краж. А теперь еще и подозреваемыми в ограблении. Есть обоснованные подозрения о причастности их еще к ряду краж, - прокомментировал заместитель начальника полиции Житомирской области Вячеслав Пашковский.

А 8 декабря Барановский районный суд избрал меру пресечения задержанным: содержание под стражей на срок 60 суток с правом внесения залога – 80 тысяч и 140 тысяч гривен. Им грозит заключение на срок до 8 лет.

Напомним, что ранее в Николаеве двое домушников пытались избавиться от награбленного, когда увидели полицейских.