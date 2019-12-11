На Николаевщине задержали рецидивиста, который обокрал кассу в магазине

В Доманевском районе Николаевской области полиция задержала 27-летнего ранее судимого местного жителя, который обокрал магазин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию обратилась местная жительница с сообщением, что неизвестный повредил решетку и окно и проник в магазин на улице Свободы. Вор похитил деньги из кассы и другое имущество торгового заведения.

Полиция по подозрению в этом преступлении задержала мужчину, который летом этого года освободился из мест лишения свободы, отбыв наказание за аналогичные преступлений. Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Проверяется причастность злоумышленника к подобным преступлениям на территории района.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали воровку, которая промышляла кражами в больницах.