Пассажир рейса из Дубая пытался незаконно ввезти в Украину 26 айфонов – он спрятал их в штанах

В аэропорту «Борисполь» задержали гражданина Украины, который пытался нелегально перевезти через границу партию новых «iPhone 11».

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Современные гаджеты он спрятал в штанах и закрепил ремнем. Украинец прилетел на рейсе из Дубая. Всего под одеждой 51-летнего украинца нашли 26 смартфонов «iPhone». Часть из них изъяли. По предварительным оценкам, неудачная попытка доставки смартфонов стоила путешественнику около 30 тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Николаевщины хотел купить через интернет «iPhone 11», а ему прислали сломанный старый мобильник.